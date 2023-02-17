Son olarak Steve Martin ve Martin Short ile Only Murders In The Building dizisinde rol alan ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, bir süredir aldığı kilolarla magazin gündeminden düşmüyor. Selena Gomez, aldığı kilolar hakkında gelen tepkilere kayıtsız kalamayıp sosyal medyadan açıklama yaptı.

“Utanç duyan kişileri cesaretlendirmek istedim”

Selena Gomez, lupus ilacının kilosunu ne şekilde etkilediğini anlattı ve kendisi gibi sağlık soruları yaşayıp aldığı ilaçlar nedeniyle kilo alan kişilere, “Bunu bıraktığımda, kilo verme eğilimindeyim. Yaşadıklarından utanç duyan kişileri cesaretlendirmek istedim” diyerek destek oldu.

“İnsanları vücutları için utandırmaya inanmıyorum”

Güzel oyuncu, “Bir model değilim ve asla olmayacağım. Size sadece sizi sevdiğimi söylemek istedim ve beni destekleyip anladığınız için teşekkür ederim. Ve dürüst olmak gerekirse, insanları vücutları veya başka bir şey için utandırmaya inanmıyorum.” açıklamasında bulundu ve ekledi:

“İnsanların senin güzel ve harika olduğunu bilmesini istiyorum. Evet, kendimizi b*k gibi hissettiğimiz günlerimiz oluyor ama sağlıklı olmayı ve kendime bakmayı tercih ederim. İlaçlarım önemli ve bana yardımcı olanın onlar olduğuna inanıyorum.”

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