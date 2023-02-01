İngiltere’de bir antika dükkanında 309 dolara satılan bir avizenin 1966 yılında hayatını kaybeden İsviçreli heykeltıraş ve ressam Alberto Giacometti‘ye ait olduğu ortaya çıktı.

Alberto Giacometti, sürrealizimin etkisinde olan ve “heykel dilini” konuşan birçok benzersiz eserlere imza atmıştı. Müzayelerde “L’homme au doigt” ve “L’homme qui marche I” gibi uzun figürlü heykelleriyle tanınan Giacometti, 309 dolara satın alınan bu özel avizeyi 1946-1947 yıllarında yaşadığı ve çalıştığı şehir olan Paris’e yaptığı bir gezi sırasında arkadaşı Peter Watson için ürettiği ortaya çıktı.

Müzayede satışa çıkarılacak olan 134 cm boyunda ve 152 cm genişliğinde olup 1,9-3,7 milyon dolar değerindeki altın-kahverengi patinalı bronz eser, Londra’da 28 Şubat saat 14.00’te açık artırmaya çıkacak.

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