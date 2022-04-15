Uzun kariyeri boyunca birçok filmde farklı karakterlere hayat veren usta oyuncu Al Pacino, şimdilerde özel hayatıyla gündemde. Page Six’in haberine göre 81 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu, kendisinden 53 yaş daha genç 28 yaşındaki Kuveyt asıllı Amerikalı Noor Alfallah ile birliktelik yaşıyor. Pandemi sırasında flört etmeye başlayan Al Pacino ile Noor Alfallah, bu hafta içinde ressam Julian Schnabel sergisinin açılışı sonrasında arkadaşlarıyla gittikleri restoranda fotoğraf çektirdiler. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Pacino ve Alfallah oldukça yakın görünüyor. Öte yandan Noor Alfallah, 78 yaşındaki müzisyen Mick Jagger, 60 yaşındaki milyarder yatırımcı Nicolas Berggruen ile yaşadığı kısa birliktelikler sebebiyle basın dünyası tarafından tanınıyor.