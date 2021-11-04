“Akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz!”

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, meslektaşı Burak Yamantürk ile olan birlikteliğinden doğacak kızını kucağına almak için geri sayıma çoktan başladı.

Kısa kestirdiği saçları ve yeni imajıyla Aslıhan Doğan’ın youtube kanalına konuk olan 7,5 aylık hamile Özge Özpirinçci; ”Berrak Tüzünataç ile bebek ‘akrep’ burcu olmasın diye el ele verip dua ediyoruz. Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum” açıklamalarında bulundu.