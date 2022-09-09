İspanyol sineması sevenler için AKM Yeşilçam Sineması’nda Pedro Almodovar günleri başlıyor. Usta yönetmenin ”Dönüş”, ”Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar” ve ”Kika” gibi üç önemli filmi beyaz perdede hafta boyunca izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Antonio Banderas, Carmen Maura ve Julieta Serrano’nun yer aldığı “Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar”, AKM Yeşilçam Sineması’nda her gün 18.30 seansında gösterime girecek. Almodovar’ın, 1988 yılında Jean Cocteau’nun “İnsan Sesi” isimli oyunundan esinlenerek kaleme aldığı yapım ”En İyi Uluslararası Film” dalında Oscar’a aday gösterildi.

Penelope Cruz’a Cannes Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Senaryo” dalında Altın Palmiye kazandıran “Dönüş”, komşuluk temasında şekillenen dramatik komedi türünde yer alıyor. Almodovar’ın bu filmi 16.15 saatlerinde beyaz perdede olacak.

Sevgilisinin ve babasının isteklerine de boyun eğmek zorunda kalan bir kadının ve hapisten çıkan tecavüzcü bir porno film yıldızının yaşadıklarını konu alan Pedro Almodovar filmi “Kika” ise yine her gün 14.00 seansında izlenebilecek. Başrollerini Veronica Forque, Peter Coyote ve Victoria Abril paylaştiğı 1993 yapımı film, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması’nda sinema severlere İspanyol nostaljisi yaşatacak.

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