Hercai dizisiyle ünlenen ve şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde hayat verdiği Cemal karakteriyle seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Akın Akınözü’nün yıllar içindeki değişimi hayranlarının inanamayacağı düzeyde!
Lise yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıkan Akın Akınözü’nün o halini görenler gözlerine inanamadı.
Ünlü oyuncu yıllar içinde 120 kilodan 70 kiloya düşerek adeta bambaşka birine dönüştü. Kilolarından kurtulduktan sonra Akın Akınözü, “Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim.” demişti.
İşte Akın Akınözü’nün lise yıllarındaki hali…