ALL Yayıncılık dergilerinden L’officiel Hommes Türkiye’nin Kış 2022 sayısının kapağında yakışıklı oyuncu #AkınAkınözü yer alıyor. Dergiye verdiği seksi pozların sosyal medyada paylaşılmasıyla da yakışıklı oyuncu 21 ülkede gündem olmuş; fit vücudunu sergilediği pozları sayesinde Peru, Şili, Brezilya, Arjantin, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, ABD, Mısır, Macaristan ve Irak’ın sosyal medyasının gündeminin en üst sıralarında yer almıştı.

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