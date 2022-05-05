Avrupa Parlamentosu elektronik cihazlar için tek tip şarj konusunda kararlı… Strazburg’da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi ve elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan yönetmelik değişikliği ele alındı.

AP milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde satılan tüm telefon, tablet ve dijital kameraların ortak bir şarj bağlantı noktasına sahip olmasını öngören düzenlemeye ilişkin müzakere pozisyonunu belirleyen belgeye onay verdi.

Tek tip şarj mı geliyor?

Belgeye göre, USB-C taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi olacak.

Akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör gibi cihazlarda USB-C şarj girişi yer alacak. Böylece, tek bir şarj cihazı, çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek.