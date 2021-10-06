Akıllı evler

Evimizdeki cihazları çok büyük paralar harcamadan akıllandırmak ve akıllılarıyla yenilemek mümkün. Nasıl mı?

Yazı Yunus Başaran

Akıllı ev sistemleri hayat kurtarıcı. Evinizdeki cihazların uzaktan kontrol imkanını hayal etmek bile heyecan verici. Ancak bunu destekleyen cihazların fiyatlandırması göz korkuttuğundan dolayı yaygınlaşma hızı oldukça yavaş. Ancak birkaç minik adımla evinizdeki cihazlarımızı bu akıllı ev sistemleri ekosistemine uygun hale getirmek ve güncellemek oldukça kolay.

İlk adımda IoT (Internet of Things) olarak adlandırılan akıllı ev cihazlarının bağlantısı için uygun bir Wi-Fi modemine ihtiyacınız var. Xiaomi bünyesinde var olan modemler tercihiniz olabilir. Modemlere bağlanan cihazlar belirli bir bant genişliği kullandığı için seçeceğiniz modem önemli.

Güvenlik kamerasını Wi-Fi üzerinden hallediyorsunuz

Diğer adım ise ekonomik, akıllı ev cihazları seçmek olacak. En uygun ve en efektif olanlardan biri ise akıllı LED ampüller. Milyonlarca renk destekleyen bu aydınlatmaların Wi-Fi bağlantısı sonrasında kontrolünü basit bir uygulama ile gerçekleştirebiliyorsunuz. Piyasada gayet uygun fiyatlara satılan akıllı ev cihazlarına tamamen girmeden önce bir diğer seçeneğimiz ise güvenlik kameraları olabilir. Evinizin içine ya da dışarıya kolayca monte edilen bu kameraları sesli ya da sessiz olarak seçim yaparken kurulumunu ise basitçe Wi-Fi üzerinden hallediyorsunuz. Eviniz akıllı hale gelmeye başladı.

Akıllı elektrik prizleri

Günümüzde hemen hemen her evde varlığını gördüğümüz kombiler hem ısıtma hem de sıcak su kaynağı. Yeni nesil kombiler ise kablosuz bağlantıyla uzaktan ısı ayarı, ev sıcaklık kontrolü gibi birçok özelliğe sahip. Kahve makinesi, akıllı süpürgeler gibi birçok cihaz, popülaritesi arttıkça alternatif sunmaya başladı. Fiyatlar da buna bağlı olarak düşme eğiliminde. Ancak kontrol edemeyeceğiniz bir husus var; prizde bir şey unuttum mu sorunsalı. Evden çıktıktan sonra bunu kontrol etmek için yaratılmış özel bir cihaz olmasa da bir teknoloji bu sorunun çözümü; akıllı elektrik prizleri. Zaman ayarlı, Wi-Fi destekli, ses kontrollü küçük bir kutudan oluşan bu prizler çoklu girişe sahip olabiliyor. Destekleyen uygulaması sayesinde uzaktan kontrol ettiğiniz priz, üzerindeki cihaza verdiğiniz komut sayesinde elektrik vermeyi kesiyor.

Fonksiyonel anahtarlar

Son olarak akıllı perdeler, ev aydınlatması, ısı kontrolü gibi tüm detayları elimizdeki akıllı cihazdan yapmak istemeyeceklere fonksiyonel anahtarlar mevcut. Aydınlatma, perde-panjur ve iklimlendirme kontrolünü tek bir noktadan yaparak mekânlarda konfor ve enerji tasarrufu sunuyor.