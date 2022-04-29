Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Onur Şan, Zeki Alasya, Pelin Sönmez, Sitare Akbaş ve Timur Acar’ın başrollerini paylaştığı Akasya Durağı dizisi bir dönem en çok izlenen yapımlar arasında yerini alıyordu.

Tekrar bölümleri halen daha izlenen Akasya Durağı’nın oyuncuları değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Akasya Durağı’nda hayat verdiği Can karakteri ile tanınan Erimşah Bora yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı.

Gülbin ve Sinan’ın oğlu, Şaziment’in torunu Can Kaya olarak seyirci karşısına çıkan Erimşah Bora büyüdü, delikanlı oldu. Erimşah Bora’nın değişimini görenler sosyal medyada bambaşka biri olmuş yorumlarında bulundu.