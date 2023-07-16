Ümit Erdim, sosyal medya hesabından gelen zamlara tepki gösterdi. Erdim, sadece zamlara değil, sektörde yaşadığı işsizlik sorununa da dikkat çekti. Uzun süre ekranlarda yer almayan ve istediğini bulamayan oyuncu, pilotluk eğitimine başlamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde yeni bir filmde rol alacağını müjdeleyen Erdim, akaryakıt fiyatlarındaki artışa da tepkisini sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi.

Ünlü oyuncu, Twitter hesabından ÖTV kararının ardından yükselen akaryakıt fiyatlarına tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Arabası olan düşünsün diyen g.. z…lı k…daki dona kadar lojistiğe muhtaçsın. Akaryakıta zam demek aldığın nefes hariç her şeye zam demek. M.l oğlu m.l”

Arabası olan düşünsün diyen gerizekalı kıçındaki dona kadar lojistiğe muhtaçsın.

Akaryakıta zam demek aldığın nefes hariç

her şeye zam demek. Mal oğlu mal.. — Ümit Erdim (@umiterdim) July 16, 2023