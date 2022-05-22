Ajda Pekkan, 5 yıl aşk yaşadığı Bülent Çavuşoğlu ile 1.5 yıl önce ayrılmış, geçtiğimiz yaz da adı Hakan Altun ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Ajda Pekkan Bursa konserinde hayranlarıyla dertleşti. Pekkan, hayranlarına aşk üzerinden uyarılarda bulundu. Süperstar Bursa konserinde artık aşka inancının kalmadığını belirtti.

“Aşk dediğiniz şey koca bir yalan.”

Bursa’daki konserinde hayranlarına artık aşka inanmadığını söyleyen Ajda Pekkan, “Aşk dediğiniz şey koca bir yalan.”

“Sakın inanmayın”

Süperstar, “Bana bakın, sakın inanmayın aşka falan.”

Pekkan, “Eğer kendinizi seviyorsanız aşk odur işte” ifadelerini kullandı.