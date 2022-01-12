Bir dönem Hakan Altun ile arasında aşk dedikodularının döndüğü Ajda Pekan’dan itiraf geldi.

Süper star Ajda Pekkan meslektaşı Hakan Altun ile aşk yaşadığı dedikoduları ile magazin dünyasında yer almaştı. Gençlere taş çıkartan Ajda Pekkan, Altun ile yaşanan aşk iddiları için yalanlama da bulunmuştu.

“Sabah ben de ilişki yaşıyorum diye kalktım”

Pekkan o dönem şunları söylemişti,”Sabah ben de ilişki yaşıyorum diye kalktım. Bir önceki ilişkim bitti mi, bitmedi mi çok ikilemde kalmışlardı, hep o haber oluyordu. Yeni bir haber çıktı diye sevindim. Ayrıldıktan sonra iki lokma biriyle görüştüğünüz zaman yakıştırmalar oluyor. Hakan çok değerli bir insan. Çok iyi dostuz, hafta sonu da çıktık, eğlendik. Yine çıkar eğleniriz. Bir şey olsa deklare ederiz. Ama yok. Programda da o kadar emin konuşmuşlar ki, ben bile ikna oldum aşk yaşadığımıza!” ifadelerini kullanmıştı.

“Kendisine olan saygım”

Usta sanatçı ise Hakan Altun aşk haberlerini yalanlayarak, “Ajda Hanım’la müzik ve dostluk dışında herhangi bir ilişkimiz yoktur. Kendisine olan saygım ve hayranlığım dışında dedikoduya mahal bırakacak herhangi bir davranışım da olmamıştır” demişti.

“O elektriklerin hepsini görüyorum”

Güzel sanatçı, “Ben Hakan’a hayrandım, Hakan da bana. Elektriklenme olmuştu; benim tarafımdan olmadı, karşı taraftan oldu. O elektriklerin hepsini görüyorum. İnsanı hoşlaştırıyor” ifadelerini kullandı.