Ajda Pekkan Pozlarıyla Göz Kamaştırdı

Süperstar Ajda Pekkan, sevenlerinin uzun zamandır beklediği yeni albümü “Ajda” ile dinleyicilerle buluşuyor.

Albümün çıkış parçası ‘Bi’ Tık’, sunrise ve midnight olarak iki versiyon halinde albümde yer alıyor. Prodüktörlüğünü Ozan Çolakoğlu’nun üstlendiği ‘Bi’ Tık’ şarkısının sözleri ve bestesi ise Şehrazat’a ait.

Albümde, söz ve müziği Ozan Barış’a ait olan ‘Mümkün Değil’, söz ve müziğini Gülden’in yazdığı ‘Ölsem Unutmam’ isimli şarkılar da yer alıyor. Bu şarkıların düzenlemesi de yine Ozan Çolakoğlu’na ait.

Albümde yer alan şarkılardan biri de Ajda Pekkan’ın daha önce yorumlamış olduğu ‘Düşünme Hiç’ adlı şarkının, Ozan Çolakoğlu’nun yaptığı yeni aranjesi.

Dağıtımını DMC, yapımını Ozinga’nın üstlendiği albüm, bugün dinleyicilerle buluştu.

Safa Gülsoy’un çektiği albüm fotoğraflarında Ajda Pekkan, güzelliğiyle bizleri yine büyülemeyi başarıyor.