Ajda Pekkan 2015 yılında 10 milyon TL’ye aldığı villasını satışa çıkardı. 2020 yılında satışa çıkardığı villasını satıp satmama konusunda kararsız olan ünlü şarkıcı, önce villası için 40 milyon TL istemiş ardından satış olmayınca fiyatı 25 milyon TL’ye kadar indirmişti ancak villayı satamamıştı. Ev fiyatlarındaki artış nedeniyle satıştan vazgeçen Pekkan, daha sonra karar değiştirip ultra lüks villasını yeniden satışa çıkardı. Karantina dönemini evinde geçiren Süperstar, yeni alacağı evinin fiyatı artınca evini 75 milyon TL’ye yeniden satışa sundu.

Takvim’in iddiasına göre; Ajda Pekkan’ın 1100 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve özel olarak dekore edilen ultra lüks villası 6 oda ve 2 salondan oluşuyor. İçerisinde spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası yer alan ev, 24 saat özel güvenlikler tarafından korunuyor.