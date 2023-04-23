Ajda Pekkan, bayramda Antalya’da sahne aldı. Pekkan’ı dinleyenler arasında ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin Fatih’i, oyuncu Doğukan Güngör de vardı. Ajda Pekkan, kendisini izleyen Güngör’e seslenerek diziyi her cuma ekibiyle beraber izlediğini söyledi.

Ajda Pekkan “Bayılarak izliyorum. Cuma akşamları hiçbir randevu alınmıyor, bütün ekibim ve arkadaşlarım izliyoruz. Çok tebrik ediyorum, bütün oyuncu arkadaşlara çok selam lütfen” dedi.

Oyuncu Doğukan Güngör ise “İnsan olduğu yere boşuna gelmiyor. Sevgili Ajda Pekkan, Antalya’da hem de konseri bölüp bütün ekibe sonsuz selamını, sevgisini, desteğini iletti. İyi ki varsın hep ol Kızılcık Şerbeti! Bütün ekip arkadaşlarım ne kadar gurur duysanız az” yorumunu yaptı.