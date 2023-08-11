Yıllara meydan okuyan enerjisi ve fiziğiyle her daim adından söz ettiren Ajda Pekkan, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verdi. ‘Superstar’ lakaplı şarkıcı, kendisini dinlemeye gelenlerin kulaklarının pasını sildi. Konserin sonunda kardeşi Semiramis Pekkan’ı sahneye davet eden Ajda Pekkan, kardeşiyle birlikte ‘Bu Ne Biçim Hayat’ şarkısını seslendirdi.

Kardeşi için övgü dolu sözler söyleyen Semiremis Pekkan, “Benim muhteşem kardeşim… Herkesin bir idolü var biliyorsunuz değil mi? Benim idolüm de Ajda Pekkan” dedi.