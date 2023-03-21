Disney’nin yarattığı karakterler yaklaşık 80 yıldır hayatımızda. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’den Aslan Kral’a kadar çocukluğumuzu renklendiren çizgi film ve animasyonlar Disney+ platformunda bulunuyor.

Biz de sizler için çocukluğumuzun favorilerinden olan Disney animasyon ve çizgi filmlerini derledik. İşte ailenizde izleyebileceğiniz birbirinden güzel Disney çizgi filmleri…

Tarzan (1999) – IMDb: 7.3

Gemi kazası sonrası yapayalnız kalan Tarzan, ormanda goriller tarafından yetiştirilir. Tarzan, goril ırkıyla beraber büyüdüğü için ormana mükemmel bir şekilde uyum sağlamıştır. Vahşi hayatın tüm zorluklarına adapte olmayı başarmıştır. Bir gün ormanda araştırmalar yapmak üzere bulunan insanları görmesi Tarzan’ın hayatında bir dönüm noktası olacaktır. Tarzan, güzeller güzeli Jane’e aşık olacaktır ve insani bir aşk mücadelesine doğru yola çıkacaktır.

Mulan (1998) – IMDb: 7.6

Onurlu bir aileden gelen Mulan, bir ordu gazisi olan Fa Zhou’nun kızıdır. Hunlar Çin’i işgal ettiğinde, imparator her aileden bir adam çağırır. Ancak Mulan’ın babasının eski bir sakatlığı var ve düzgün yürüyemiyor. Bu nedenle Mulan, kendini bir erkek olarak gösterip, babasının yerine orduya girmeye karar verir.

Küçük Deniz Kızı (1989) – IMDb: 7.6

Küçük Deniz Kızı, Hans Christian Andersen’ın bir peri masalına dayanıyor. Ariel, Kral Triton’un en küçük kızı. Denizdeki kısıtlı hayatından memnun değil ve karanın keşfedilmemiş krallığını ziyaret etmek istiyor. Babası Kral Triton, vahşi balık yiyicileri düşünerek her seferinde onu durduruyor. Ariel ve babası arasında sık sık tartışma çıkıyor. Ariel, dileğini gerçekleştirmek için Deniz Cadısı Ursula ile tanışır.

Güzel ve Çirkin (1991) – IMDb: 8.1

Film genç ve güzel bir kızın, canavarın içindeki iyiliği görüp ona aşık olmasını anlatıyor. Aşkla ilgili önyargıları kıran bir yapım. Filmde genç ve bencil bir prens olan Adam, gizemli bir büyücü tarafından lanetlenir ve canavara dönüşür. Laneti bozmanın tek yolu, genç bir kızı sevmek ve ona kendini sevdirmektir.

Aslan Kral (1994) – IMDb: 8.5

Hikaye bir gün hüküm sürmesi beklenen genç aslan prens Simba hakkında. Amcası Scar babasının ölümünden onu sorumlu tutar ve Simba çok uzaklara kaçar, gücünü kaybeder. Timon ve Pumba onu kurtarır ve arkadaş olurlar. Film, Simba’nın hikayesiyle bize hayatın en büyük mottosunu veriyor, gelecek günleriniz için endişelenmeyin!

Oyuncak Hikayesi (1995) – IMDb: 8.3

Bu komik, duygusal ve her yönüyle fantastik Disney masalında Andy ile tanışıyoruz. Asıl merak uyandıran, Andy’nin odadan her ayrıldığında canlanan oyuncakları…

Lilo ve Stiç (2002) – IMDb: 7.3

Galaksinin en popüler uzaylılarından bir tanesi dünyaya gelir. Hawai açıklarında Lilo isimli kendi halinde bir kızla karşı karşıya gelir. Lilo, karşılaştığı bu yaratığı küçük bir köpek yavrusu zanneder ve onu yanına alarak Stitch olarak isimlendirir. Halbuki Stitch, başka bir gezegenin bir laboratuarının mahsulüdür. Tüm yabancılığına rağmen Stitch, dünyalıların beğenisini, saygısını ve sevgisini kazanacaktır.

Alaaddin (1992) – IMDb: 8.0

Agrabah şehrinin kalbinde, köylü Alaaddin ve onun yaramaz maymunu Abu, özgür ruhlu güzel prenses Yasemin’i kurtarmak için savaş vermektedirler. Sihirli bir lambayı ovmasıyla hayatı değişen Alaaddin’in şimdi çılgın ve şekilden şekile giren bir cini vardır! Cin’in de yardımıyla Alaaddin artık bir prenstir. Fakat kötü yürekli Cafer ve onun sinir bozucu papağanı Yago da lambanın gizli güçlerinin peşindedir. Şimdi Alaaddin ’ in onları yenmesi, güzel prensesin kalbini kazanması ve en sonunda görünüşte değil, yüreğinde prens olduğunu kanıtlaması gerekmektedir!

Rapunzel (2010) – IMDb: 7.7

Hikaye, kraliçe doğumda ölmek üzereyken başlar. Kraliyet muhafızları onu kurtarmak için sihirli bir çiçek getirir. Çiçek, Gothel Ana tarafından yüzyıllarca genç kalmak için kullanılmıştı. Kraliçe altın saçlı bir bebek prensesi doğurur. Gothel Anne, prensesin saçında sihir taşıdığını öğrenince onu kaçırır ve adını Rapunzel koyar. Rapunzel yıllarca bir kule kilitli kalır.