Ekranlarda yayınlanan ‘Aile‘ dizisi, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya‘nın başrollerini paylaştığı bu yapımın 6. bölümünden yayınlanan tanıtım videosu, büyük beğeni topladı.

Sarıkaya’nın ‘Yaramızda Kalsın’ şarkısını seslendirdiği sahne, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. ‘Devin’ karakterine hayat veren Sarıkaya, güzel sesi ve yorumuyla övgü dolu yorumlar aldı.

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran bu sahnede, ‘Devin’ etkileyici sesiyle ‘Aslan’ karakterini büyülerken, yeni bölümde ikilinin arasında yaşanacak aşk dolu sahnelerin sinyallerini veriyor. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler, bu sahnenin ardından diziye olan ilgilerini daha da artırdılar.