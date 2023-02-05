İlk bölümüyle 14 Şubat Salı günü yayınlanacak olan Aile dizisi, oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler, Nur Sürer, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen ve Emel Göksü gibi isimlerin yer aldığı diziye son olarak Canan Ergüder de dahil oldu.

Bir süre kanserle mücadele eden ve hastalığı atlatan Ergüder, ‘Aile’de Tatlıtuğ’un canlandırdığı ‘Aslan Soykan’ karakterinin ablası ‘Leyla Soykan Sayıcı’ya hayat verecek.