‘Aile’ dizisinin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde dizi için özel çekim gerçekleştirdi. Objektiflerin karşısına geçen ikilinin fotoğrafı, dizinin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız’ın oturduğu senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı ‘Aile’ dizisi çok yakında ekranlarla buluşacak. Güçlü oyuncu kadrosunun bulunduğu dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer gibi isimlerde eşlik ediyor.

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