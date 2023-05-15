Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı ‘Aile’ dizisinde rol alan Ushan Çakır, artık flashback sahneler dışında ekranlarda olmayacak. Yapımdan ayrılan ünlü oyuncu, çekimleri haziran ayında başlayacak olan Lanistar Madina’nın ‘Aşk Sanatı’ isimli filminde oynayacak.

Netflix için çekilecek filmde Esra Bilgiç, Birkan Sokullu ve Fırat Tanış başrolleri paylaşacak. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmi Pelin Karamehmetoğlu yazıyor, yönetmenliğini ise Recai Karagözü üstleniyor.