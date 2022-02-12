Ahu Tuğba bir dönem birlikte izdivaç programına katıldığı Meriç Erkan ile aşk dedi kodularına yanıt verdi. Tuğba, “Aşk yaşamadık, TV formatıydı her şey. Eğer gerçekten Allah yolundaysa doğruyu söyler” dedi.

Çıkan haberleri yalanlayan Tuğba, adını Mahmut olarak değiştiren, sarık takıp cüppe giyen ve maneviyata yöneldiğini söyleyen Erkan için “Aşk yaşamadık, TV formatıydı her şey. Eğer gerçekten Allah yolundaysa doğruyu söyler” dedi.

magazinsortie.com’a konuşan Ahu Tuğba; sözlerine şöyle devam etti: “Benim bu adamla hiçbir şeyim olmadı, olamaz da, Savaş Kalafat çok iyi bilir olmadığını. Kalafat ve eşi ile kameramanlar da gün boyu yanımdalardı. Meriç Erkan, Allah yolunda ise ya da Allah yoluna girdiyse benimle hiçbir zaman beraber olmadığını söyler. Sevgilim olmadı, TV formatıydı.”

Ahu Tuğba, Meriç Erkan’la ekrana geldikleri programda format gereği sevgili olduklarını belirtti.