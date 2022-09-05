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Başarılı sanatçı Ahu Sungur, sunuculuğunu yaptığı “Bir Şansım Olsa” isimli programda kendi ve kız kardeşinin çocuğunu çöp evde büyütüp, saklayan Kısmet adlı kadının hikayesini dinlerken çok etkilendi ve çocukluğunda geçirmiş olduğu büyük travmayı anlattı.

Oyuncu Sungur’un11 yaşındayken ailesiyle birlikte yaşadığı binada, çöp toplayan ve istifleyen bir kişinin evinde çıkan yangın sonucu alevler binalarını çevreliyor. Sungur ailesi, itfaiye tarafından kurtarılırken Ahu Sungur 5. katın camında asılı kalıyor.

Ahu Sungur o günü şöyle anlattı:

“Ben de çocukken böyle biriyle karşılaştım. 11 yaşında çok korkunç bir şey yaşadım. Ailemle yaşadığımız apartmanda, Bodrum katında aynen Kısmet Hanım gibi çöp taşıyan, çöp toplayan bir bey vardı. Ne yapıldıysa o çöpler ve o kişi o evden, apartmanımızdan çıkarılamadı. Bir gün sabaha karşı ölene kadar unutmayacağım korkunç bir sıcaklık, duman, is, çıtırtılar içinde gözümü açtım. Baktım ki yanıyoruz! Yatağımdan kalktım, kardeşimi uyandırmaya çalıştım, uyandıramadım, her yer kapkaranlık, duman, sis, korkunç bir ısı, annemle babamın yanına gittim, annemi de uyandıramadım, babamı kaldırdım, babam kalktı, annemi sarstı, annemi uyandırdı, bizim odamıza geldi, kardeşimi kucakladı, salona gittik, itfaiye çoktan gelmişti. Bakın 6 katlı bir binadan bahsediyorum, biz 5. katında yaşıyorduk. İtfaiye kepçesi 5. katın penceresine geldi, bizi kepçeye alırlarken, kepçe 4-5 kişilik değildi, küçüktü… ‘Çocukları yan eve verelim’ dediler, babam beni bitişikteki yan komşumuza verirken elinden kaydım yan komşum tuttu beni. Aşağıdaki o kalabalığı hatırlıyorum; alevleri, çığlıkları, korkunçtu. Bir şekilde kurtulduk. Ölebilirdik. Eğer etrafınızda böyle insanlar varsa yetkililere haber verin.”