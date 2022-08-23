Son olarak başrolünde yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ adlı diziyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Ahsen Eroğlu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kemal Ertuğ’un doğum günü romantik bir paylaşımla kutladı.

1.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından Ertuğ ile pozlarını yayınlayan 27 yaşındaki ünlü oyuncu, gönderisine “Öyle süslü sözleri pek beceremiyorum yoksa yazarım akşama kadar. Ama olsun sen benim en yakınım, dostum, ruh ikizimsin. Bana daima ilham veren, gözlerinin içine baktığımda gülmeden duramadığım biricik sevgilimsin. Seni çok seviyorum. İyi ki” notunu düştü.