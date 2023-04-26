Ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu ile sevgilisi Kemal Ertuğ, Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı. Köpeklerini gezdiren çift, “Küçük bir işimiz vardı. Hem de köpeğimiz Atlas’ı da gezdirmiş olduk” dedi.

Başrolünde yer aldığı ‘Kübra’ dizisinin çekimlerine devam ettiğini söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, “Projeyle ilgili detay vermesem daha iyi olur. Konu itibarıyla ağır bir hikayesi var. Yayınlanınca çok konuşulacağını düşünüyorum. Umarım seyirciler beğenir. Biz keyifle çalışıyoruz. Diğer projelerimin de yayınlanmasını bekliyorum” şeklinde konuştu. Çift, sokak kombinleriyle de dikkat çekti.