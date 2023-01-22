Bir döneme damgasını vuran ‘Leyla ile Mecnun’ dizisinde canlandırdığı İskender karakterini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan, nefes alış verişinde yaşadığı zorluk nedeniyle kontrole gitti ve anjiyo oldu. Posta’da yer alan habere göre; 57 yaşındaki ünlü isme doktoru, kalp damarlarının tıkandığını ve acil bir şekilde bypass yapılması gerektiğini söyledi.

Pazar günü hastaneye kaldırılacak olan Taylan’ın hafta başı operasyona gireceği edinilen bilgiler arasında.