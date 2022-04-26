‘Kullanılması yasaklı madde bulundurmak’ suçundan 2009 yılında hakkında dava açılan Ahmet Kural‘a tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilmesinin ardından Kural’ın yoğun olması sebebiyle tedaviye gitmemesi üzerine dosya, İstanbul 16. Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderilerek dava açıldı. 2014’te Ahmet Kural hakkında 10 ay hapis cezası veren mahkeme, Ahmet Kural hakkındaki mahkumiyet kararının açıklanmasının geri bırakılmasını hükmetti.

5 yıl denetimli serbestlik tedbiri verilen Kural’ın denetimli serbestlik süresi bitmeden hakkında hapis cezası verilip kesinleşmesi üzerine dava yeniden ele alındı. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Ahmet Kural’ın katılmadığı duruşmada, oyuncuyu Avukat Yiğit Beşok temsil etti. Mahkeme, Kural hakkında denetimli serbestlik süresi içinde kasten suç işlemiş olması nedeniyle hakkındaki 10 aylık hapis hükmünün açıklanmasına karar verdi. Ahmet Kural’ın avukatı Yiğit Beşok, ‘hapis hükmünün açıklanması’ kararına usul yönünden itiraz edeceklerini ve istinaf incelemesine başvuracaklarını belirtti.