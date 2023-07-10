Ünlü oyuncu Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin‘in ilişkilerine nokta koyduktan sonra tekrar barışmaları ve evlilik kararı almalarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Snob Magazin’de yer alan habere göre; Kural’ın Kapalı Çarşı’dan 1 milyon lira değerinde bir tektaş alarak yaptığı evlilik teklifi, çiftin barışmasını sağlamıştı. Evlilik teklifinden sonra hızlanan süreçte, Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin’in 18 Temmuz’da Bodrum Cennet Koyu’nda bir otelde, 350 özel davetlinin katılımıyla düğün yapacakları konuşuluyor.

Özel tasarım gelinlik giyecek olan Şahin ve smokini Levon Kordonciyan tarafından dikilecek olan Kural çiftinin düğün davetiyesi de gün yüzüne çıktı.