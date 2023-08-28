Aytaç Ağdağ’ın yapımcılığını üstlendiği, senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir’in imzasını taşıyan ‘Efsane‘ adlı sinema filminin çekimleri başladı. Oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural ve Burcu Gönder gibi isimlerin yer aldığı filmin çekimleri Çorum’da gerçekleştiriliyor.

Özel bir plato kurulan filmin çekimleri için evler, iş yerleri ve köy meydanı gibi birçok yapının yeniden inşa edildi.