Ahmet Kural ile aşk yaşayan Çağla Gizem Şahin, ünlü oyunu ile evlilik tarihini açıkladı. Adliye koridorunda objektif karşısına geçen ve “Son bekar iş günüydü diyelim” ifadelerini kullanan Şahin, 18 Temmuz’da dünyaevine gireceklerini duyurdu.

İlişkilerini düzelttikten sonra Marmaris’e giden Çağla Gizem Şahin ve Kural çiftinin evlilik tarihi açıklandı. Adliye koridorlarında poz vererek yeni bir paylaşım yapan Şahin, “Son bekar iş günüydü diyelim” diyerek evlilik tarihlerini 18 Temmuz olarak duyurdu. Bu haber üzerine çift, takipçilerinden birçok tebrik mesajı aldı.

İşte Çağla Gizem Şahin’in o paylaşımı…