Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya’nın oyunculuğunu Hürriyet genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan beğenmedi! Ahmet Hakan “Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi’ başlığıyla yazı yazınca gündem oldu.

Hakan’ın yorumu sosyal medyada tepki çekti. Oyuncu Pınar Altuğ bu yorumu görünce rahatsız oldu ve “Nefret çok güçlü bir söylem, beğenmemek, hoşlanmamak tamam da nefret?” yorumunda bulundu. Aysu Baceoğlu ise aynı paylaşıma “Hazal buna üzüldü” diyerek Ahmet Hakan’ı ti’ye aldı.