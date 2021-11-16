Ahmet Dursun boşanacağını açıkladı! Eşi Asena Demirbağ konuyla ilgili konuştu: Gönlüm razı değil

2019 yılında Paris’te evlenen Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ çifti, geçtiğimiz yıl mart ayında ilk bebeklerini kucağına almıştı. Demirbağ ile aralarında 19 yaş farkı olmasına rağmen mutlu bir birliktelik yaşayan Ahmet Dursun, sürpriz bir kararla eşinden boşanacağını açıkladı.





Eski futbolcu, sunuculuğunu Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel’in yaptığı TV8’de yayınlanan ‘2.sayfa’ programına yaptığı açıklamada “ “Farklı karakterlerdeyiz, fikir ayrılığı yaşadık” ifadelerini kullandı. Dursun’un bu sözlerinin ardından Asena Demirbağ ise “Boşanmaya gönlüm razı değil” şeklinde konuştu.