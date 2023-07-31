Ağustos 2023 aylık burç yorumları astrolojiye ilgili herkes tarafından merak ediliyor. Ağustos ayında sizleri neler bekliyor? Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burç yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler. Pınar Kanbak’ın kaleminden Ağustos 2023 aylık burç yorumları sizlerle…

Ağustos 2023 burç yorumları

Koç burcu Ağustos 2023 aylık burç yorumları

Ağustos ayına oldukça sosyal başlıyorsunuz. Hedeflerinizi netleştireceğiniz ne istediğinize odaklanacağınız bir sürece giriyorsunuz. Finansal konularda rahatlamak için adımlar atma isteği olabilir. Ağustos ayını daha çok geçmiş fırsatları değerlendirerek geçirmeye özen gösterin. Bu ay Venüs ve Merkür retrosu ile çocuklarınızın hayatında ve günlük rutinlerinizde düzenleme yapmanıza dair işaretlerini iletecektir.

Boğa burcu Ağustos 2023 aylık burç yorumları

Ağustos ayında kariyerinizi masaya yatıracaksınız. Emeğinizin karşılığını almıyorsanız yöneticilerinizle görüşmeler talep edebilirsiniz. Diğer yandan yönetici gezegeniniz Venüs Aslan retrosuna devam ederken sizden aile içi huzuru nasıl yakalamanız gerektiğine de odaklanmanızı istiyor. Belki geçmiş gündemlerinizi artık kapatma zamanınız gelmiştir. Merkür Başak retrosu ise yaratıcı enerjinizi doğru kanalize etmeniz gerekliliğini sizlere hatırlatacak.

İkizler burcu Ağustos 2023 aylık burç yorumları

Ağustos ayına daha çok keyfinize odaklanma isteğiyle başlıyorsunuz. Gündeminizde seyahatler ve kendimi nasıl geliştirebilirim gibi sorular olacak. İyimser bir tavır takınmak isteyeceksiniz. Venüs retrosu sizi iletişim alanından etkilemeye devam edecek. Yanlış anlaşılmalar ve iletişim aksaklıklarını iyi yönetmelisiniz. Yönetici gezegeniniz Merkür Başak retrosuna girince evinizin düzenine ve aile içi iletişime yönelebilirsiniz.

Yengeç burcu Ağustos 2023 aylık burç yorumları

Ağustos ayına finansal akışınıza odaklanarak giriyorsunuz. Pasif gelirler yaratabileceğiniz fırsatları bu dönem kovalayabilirsiniz. Eşinizin gelirleri ile ilgili beklediğiniz sonuçlanmalar bu ay gerçekleşebilir. Venüs retrosu ise kendi değerinizin kıymetini bilmeniz gerektiğine dair farkındalıklar getirebilir. Ayrıca maddi kaynaklarınız ile ilgili de riskli adımlardan uzak durmanız gereken bir süreçte olacaksınız. Seyahatlerinizde bu ay ufak tefek aksaklıklar peşinizi bırakmayabilir.

Aslan burcu Ağustos 2023 aylık burç yorumları

Ağustos ayı Güneş sizin için parlayacak. Işığınızı hiç olmadığı kadar yaymak ve kendinizi göstermek isteyeceksiniz. Gerçek manada her anlamda sahne de yer almak isteyeceksiniz. Özellikle ikili ilişkilerdeki yerinizi sorgulayıp, yeni kararlar alabilirsiniz. Merkür retrosu ise geçmişte kaçırdığınız iş fırsatlarını ve kendi gelirlerinizi arttırmanın yollarını size tekrar hatırlatmaya geliyor olacak. Müşteri portföyünüzü gözden geçirmenin tam zamanı!

Başak burcu Ağustos 2023 aylık burç yorumları

Ağustos ayına sağlık gündemleri başlıyorsunuz. Son zamanlarda kendinizi fazla yorduysanız bu dönemde kendinize özen gösterip, yeni beslenme ve uyku rutinleri oluşturmanız gerekebilir. İş yerinde ise ekip arkadaşlarınızın da sorumluluklarını üzerinize aldığınızı fark edebilirsiniz! Venüs retrosu size hayatın akışında ihmal ettiğiniz ruh sağlığınıza tekrar odaklanmanıza vesile olacak olaylar getirebilir. Biraz akışta ve az stresli olmamaya özen gösterin. Merkür retrosu ise ertelediğiniz kararları hatırlatmaya gelecek.

Terazi burcu Ağustos 2023 aylık burç yorumları

Ağustos ayına aşk hayatınızdaki canlılık ile başlıyorsunuz. Daha önce aklınızda olmayan birinin size ilgisini fark edebilirsiniz. Çocuklarınız varsa onların eğitim koşulları da bu ay netleşecektir. Yönetici gezegeniniz Venüs Aslan burcunda retrosuna devam ederken size eski tanıdığınız dostlarınızdan fırsatları getirebilir. Yarım kalmış projelerinizi tamamlamak için güzel bir süreçte olacaksınız. Merkür Başak retrosu ise zihninizdeki kaygı ve korkularınızı, iç dünyanıza odaklanarak bırakmanız yönünde hatırlatmalar getirecek.

Akrep burcu Ağustos 2023 aylık burç yorumları

Ağustos ayına ev, emlak ve arsa konuları ile giriş yapabilirsiniz. Taşınma ve aradağınız evi bulma gibi konular gündeme gelebilir. Diğer yandan huzurunuzu kaçıran kişi ve olaylardan uzaklaşıp dengenizi bulacağınız ve dingin hissedeceğiniz ortamlar yaratmak isteyebilirsiniz. Venüs Aslan burcundaki retrosu ile kariyerinizde görünür olma ve kaçırdığınız fırsatları yakalama yönünde ışığını yansıtmaya devam edecek. Krizleri fırsata çevirmeyi en iyi bilen burç olarak bu dönemi değerlendirip, geçtiğimiz iki yılın haşatını toplayabilirsiniz.

Yay burcu Ağustos 2023 aylık burç yorumları

Ağustos ayına seyahatlerinizi ve yeni rotlarınızı oluşturma hevesiyle giriş yapıyorsunuz. Kısa mesafeli seyahatlerden fayda görebilirsiniz. Ayrıca anlaşma ve sözleşmeler içinde hareketli bir dönem olacak. Venüs Aslan retrosu bitirmediğiniz eğitimler, katılamadığınız sertifika programlarını tekrar gündeminize almanız için gündemler getirebilir. Merkür Başak retrosu ise kariyer ve aile büyükleriniz ile ilgili eski gündemlerinizi bitirmeniz yönünde baskılı bir enerji getirebilir.

Oğlak burcu Ağustos 2023 aylık burç yorumları

Ağustos ayına maddi kaynaklarınız ve alma-verme dengeniz üzerinde durarak giriş yapıyorsunuz. Bütçe açığı oluşturan harcamalarınızı da bir düzene sokmanız gerekebilir. Ayrıca beklenmedik harcamalar biraz canınızı sıkabilir. Ağustos ayını finans anlamında dikkatli yönetirseniz sorun yaşamazsınız. Venüs Aslan burcundaki retrosu size eş ve ortaklı gelirleriniz ile ilgili de hassas bir süreçte olduğunuzu hatırlatmak istiyor. Merkür Başak burcu retrosu ise eşinizin ailesi ile ilgili bolca iletişim gerektiren konuları gündeminize getirebilir.

Kova burcu Ağustos 2023 aylık burç yorumları

Ağustos ayına sağlam ve kararlı bir şekilde giriş yapıyorsunuz. Artık verdiğiniz emeklerin karşılığını almak için kararlarınızı uygulamaya başlamak isteyebilirsiniz. Venüsün ilişkiler alanınızdaki retrosu geçmiş ve şimdinin gündemleri ile aynı anda uğraşmanız gerektirecek gündemleri getirebilir. Retro dönemi ilişkileri kesin olarak 0bitirmek için doğru zaman değildir. İlişkilerinizi yeniden yapılandırmak daha akıllıca olacaktır.

Balık burcu Ağustos 2023 aylık burç yorumları

Ağustos ayına ruhsal ve fiziksel olarak sağlığınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Kontrol dışı bir alanda gerçekleşen dolunay size akışta kalmanız gerektiğini ve hayatın size yeni sürprizler hazırlamak üzere olduğunu hatırlatacak. Tabi sizin de bu süreçte elinizden gelenin en iyisini yaptığınızdan emin olmanız gerekecek. Venüs Aslan retrosu size eski bir iş fırsatı ile gelebilir. Merkür retrosu ise karşıt alanınızda eşiniz ile süre gelen problemlerinizi masaya yatırmanızı isteyecek.