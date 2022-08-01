Ağustos ayı burçlar için neler getiriyor? Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının aylık yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler. Pınar Kanbak’ın kaleminden Ağustos 2022 burç yorumları sizlerle…

KOÇ; Jüpiter burcunuzda retro hareketine başladı. 2023 öncesi size fırsatlarını tekrar hatırlatmak üzere hareket ediyor. Yani bu ay hayatınızda başlatmak istediğiniz her şey için artık zaman kaybetmemeniz gerektiğine vurgu yapıyor. Kariyer de önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bekleyen projelerinizin sonuçlarını ayın ortasına doğru görebilirsiniz. Para evinizde de ani giriş çıkışlar olabilir. Dengeyi kaçırmamaya dikkat edin. Ayrıca sosyal ortamlar ve arkadaş çevrenizle ilişkilerin de önem kazandığı bir Ağustos ayı sizi bekliyor.

BOĞA; Güçlü etkiler almaya Ağustos ayında da almaya devam ediyorsunuz. Özellikle kariyer alanınızda yön belirleme ihtiyacınız olabilir. Verdiğiniz emeklerin karşılığını alıp almadığınızı sorguluyorsunuz. Bu sizi tamam ya da devam şeklinde kararlar almaya itebilir. Venüs’ün Aslan burcuna geçişi ailenizle de fazla zaman geçirme ihtiyacı doğurabilir. Özellikle çocuklarla ilgili gündemlerde bu aya eşlik edebilir. Ani taşınma kararları gündeminize gelebilir. Hareketliliğin bol olduğu bir ay sizler için.

İKİZLER; Kontrol dışı gündemler etkisini devam ettirirken yüksek enerji ve güçlü içgüdüler de size eşlik ediyor. Açıkçası biraz zorlayıcı bir transit altındasınız bu ay ve dışarıdan aldığınız etkilere kendinizi kapatmak istiyorsunuz. İdeallerinizin ve yapmak istediklerinizin çok olduğu bu dönemi, planlarınızı çok fazla kişiye anlatmadan yürütmeye bakın. Eğitim hayatınızda sonlanmalar ve aldığınız eğitimlerle ilgili yeni gelir kapıları açabilecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yakın çevrenizden ve kardeşlerinizden destek alacağınız bir ay sizi bekliyor.

YENGEÇ; Sosyal ortamlardaki yoğunluğunuz artıyor. Çok fazla davet alabilir ve görünürlüğünüzü artırabilirsiniz. Ayın ortasına kadar Venüs burcunuzdaki transitine devam edecek dolayısıyla ışık saçtığınız bir dönemde olduğunuzu bilmelisiniz. İşinden ayrılmak isteyen Yengeç burçları bu dönem yüklü tazminat alabilir. Ayrıca sigorta, kredi ve eşinizle olan ortak olan ödemeleriniz ile ilgili sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. Yatırımlarınızı iyi değerlendirmeye dikkat etmelisiniz.

ASLAN; Bu ay sizin ayınız😊 Ayın ortasında Venüs’te burcunuza geçecek ve auranızla girdiğiniz ortamlarda fazlasıyla dikkat çekeceksiniz. Özellikle yeni tanışmalar söz konusu olabilir. Bir yandan da İkili ilişkilerinizde sizi aşağı çeken insanları hayatınızdan çıkarıp yeni birlikteliklere yelken açmak isteyebilirsiniz. Bu ay evlenme kararı alıp toplumdaki imajını değiştiren çok fazla Aslan burcu da olacaktır. İş hayatında da ani gelişmeler, terfi ya da bölüm değişikliği olabilir.

BAŞAK; Sağlık evinizde gerçekleşecek olan Dolunay ile yeni bir diyete başlayıp, beslenme alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Dolaşım sisteminize ve kalp sağlığınıza bu ay özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bol su içerek ve hafif yürüyüşlerle bu ay bağışıklık sisteminizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Çalışma ortamınızda birtakım değişikliklere gidebilirsiniz. Çok fazla çalışmaktan ileri gelen yoğunluklarınızı hafifletmek adına yardım istemeyi es geçmeyin.

TERAZİ; Geçmişten gelen bir aşk hikayesi ya da tamamlanmış bir ilişki yeniden gündeminize gelebilir. Başta çok oralı olmasanız da içinizdeki flörtöz tarafınız durmayacaktır. Çekiciliğinizin arttığı bu ay özgüveninizi tazeleyeceksiniz. Süregelen ilişkiniz varsa da artık adını koymak ve netleşmek istiyorsunuz. Kaybedecek zamanınız yok. Çocuklarınızın eğitim hayatı ile ilgili de gelişmeler ve sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz.

AKREP; Kariyerinizi etkileyen konuların hız kazandığı bir zaman dilimindesiniz. Hayatınıza uzun süredir yön vermek istiyorsunuz ve artık hayattan aldığınız geri dönüşler de sizi netleşmeniz yönünde baskılı çalışıyor. Ani evlilik kararları, ani taşınma gibi hayatınızı kökünden değiştirecek yeniliklere eğiliminiz çok fazla. Sistemin de sizden istediği özellikle bu ay esnemeniz ve geleni çok direnç göstermeden kabul etmeniz yönünde. Bunu başarabilen Akrep burçları çok kazançlı çıkacaklardır.

YAY; Bu ay gerçekleşen büyük ateş üçgeni size çok yarayacak. Motivasyonunuz ve özgüveniniz artıyor. Yetenekleriniz ile ilgili eğitimler almak için çok doğru bir zamandasınız. Hayatınıza yeni bir yaşam amacı belirlemek ve günlük rutinlerinizi bu doğrultu da değiştirmek için koşullar çok uygun. Size düşen ise gerçekten ne istediğinize karar verip o doğrultu da ilerlemek olmalı. Sosyal medya da açmak istediğiniz bir hesap ve e-ticaret gibi konularla da ilgili sonuçlanmalar olabilir.

OĞLAK; Duygusallığınızın yüksek olduğu bir Temmuz ayı geçirdiniz. Ayın ortasına doğru bu enerji tamamen dağılacak. Ve kendinizi tamamen finans konularına yönlendireceksiniz. Para evinizde gerçekleşen dolunay size beklediğiniz ödemeyle ilgili somut bir gelişme getirebilir. Çocuğu olan bir Oğlak burcu iseniz onların hayatıyla ilgili ani gelişmeler de sizi meşgul edebilir. Hamile kalmak isteyenler içinde şartlar çok uygun görünüyor.

KOVA; Hayatında hızlı gelişmeler olan bir diğer burç sizsiniz sevgili Kovalar. Ani yer değişiklikleri bu ay özellikle tetiklenebilir. Hem iş hayatınız hem de ailevi durumlar ile ilgili olarak dengeyi bulmanız gerekiyor. Bu ay burcunuzda gerçekleşen dolunay ile hayatınızın tüm alanını etkileyecek kararlar alabilirsiniz. Para ve yatırım konuları ile ilgili büyük riskler almamaya dikkat edin. Dış görüntünüzü değiştirmek, bir diyet programına katılmak içinde doğru bir zamandasınız.

BALIK; İş hayatınızı ilgilendiren bir alandan yoğun bir transit geçişi alıyorsunuz. Bu ay değiştirmek istediğiniz işiniz ile ilgili bolca görüşme yapabilirsiniz. Yeni bir iş ve yeni bir çalışma ortamına girme ihtimaliniz hayli yüksek. Sadece bu ay kendinizi çok çalışmaya verip sağlığınızı ve psikolojinizi ihmal etmeyin. Zira bilinçaltınızda gerçekleşecek Dolunay bir anda ruhsal olarak yorgun hissettirebilir. Dağılmadan ve planlı bir şekilde ilerlemek size fayda sağlayacaktır.

PINAR KANBAK

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