Çetin Tekindor, Beril Pozam, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ gibi ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı ‘Yalı Çapkını‘ dizisinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu, Yunanistan tatilinden paylaştığı bikinili pozlarıyla gündeme geldi.

Sevgilisi Mert Ramazan Demir ile geçtiğimiz haftalarda tatile çıkan Afra Saraçoğlu, bu sefer arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan’a gitti.

Instagram hesabında 8.3 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, bikinili pozlarına “See u next time Grecee (Bir sonraki sefere görüşürüz Yunanistan)” notunu düştü. Güzel oyuncunun paylaşımı 975 bin beğeni ve 6 binin üzerinde yorum aldı.

Saraçoğlu’nun pozları, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından “Bu poz niye?”, “Zaten çok konuşuluyorsun, böyle pozlar neden?” gibi yorumlar da aldı.