Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle dikkatleri üzerine çeke Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Dizi başlar başlamaz ilk bölümden karelerini paylaşan Saraçoğlu’nun gelinlikli haline beğeni yağdı.

Peş peşe paylaştığı kareler, kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı gelinlikli karelerine, “Kariyerim boyunca o kadar çok giydim ki ruh halim ektedir… Neyse efenim 2. Sezonumuzla bu aksam Star Tv ‘de sizlerleyiz. Birbirimizi çok özledik hadi bitsin artik bu hasret :)) bu sezon baya bombe btw” notunu düştü.