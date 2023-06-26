Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu, her fırsatta aşk iddiasını yalanladığı partneri Mert Ramazan Demir ile öpüşürken görüntülendi. Görüntülerin ardından Yazıcıoğlu’nu arkadaşıyla aldattığı iddiasıyla tepki çeken Saraçoğlu, kendisine hakaret içerikli yorumlar yapanlar için yasal yollara başvurma kararı aldı.

Sosyal medyanın gündemine oturan ve görüntülerin ardından adeta linç edilen Afra Saraçoğlu, yapılan yorumların ardından harekete geçti. Oyuncunun menajerlik şirketinin hesabından yapılan açıklamada “Afra Saraçoğlu hakkında internet ve sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşım yapan, kişilik haklarına saldırıda bulunan kişilerle alakalı savcılığa suç duyurusunda bulunulacak olup, haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Konunun takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.