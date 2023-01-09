Gündemi hayli sarsan iddialar sonucunda haklarında ayrılık haberleri çıkan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından ilişkilerinin bittiğini onaylayan bir paylaşımda bulunmuştu. İkili, saygı ve sevgi çerçevesinde ilişkilerini noktaladığını, dostluklarının ise devam ettiğini söylemişti.

Edinilen bilgilere göre Uskumruköy’deki iki katlı villada yaşamaya devam eden ikili için “barıştılar mı?” soruları akıllara gelmeye başlamıştı ki, sonrasında öğrenilenlere göre ayrılığın ardından kendisine yeni bir ev tutan Saraçoğlu, yoğun set temposundan ötürü evini taşıyamadı. Arkadaşlıkları devam eden oyuncu ikili, bu süreçte aynı evde kalmaya devam ediyor. Saraçoğlu’nun, yavaş yavaş toparlandığı ve yeni evine yakın zamanda taşınacağı söyleniyor.