Yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu’nun samimi görüntülerinin medyada yayınlanmasının ardından Mert Yazıcıoğlu, “Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan, bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok. Afra ile yapamadık, beraber son verdik” ifadelerini kullanmıştı.

Fakat Yazıcıoğlu, mart ayında da sosyal medyadan Demir’i silmişti. Bu hamle aşk iddialarını daha da alevlendirmişti.

Tüm bunların ardından aşk dedikoduları sonunda belgelendi. Habertürk’te yer alan habere göre; Saraçoğlu ile Demir ikilisi tatilde görüntülendi. Birlikte çıktıkları tekne turunda kameralara yakalanan aşıklar, Göcek’e demir attı.

Önce Mert Ramazan Demir deniz atladı. Arkasından da Afra Saraçoğlu kendini serin sulara bıraktı. Birbirlerini öpücüklere boğan çifti, suda romantik dakikalar yaşadı.