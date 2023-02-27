Star TV’de yayınlanan Yalı Çapkını dizisiyle sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Afra Saraçoğlu, son olarak cilt bakım markası olan Garnier ile yaptığı iş birliğiyle çok konuşulmuştu. Sosyal medyada çok konuşulan oyuncuya reklam teklifleri gelmeye devam ediyor.

Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, Garnier ve Elidor’un reklam yüzü olan Saraçoğlu, kendisine gelen reklam tekliflerinin hızlı artışıyla beraber kaşesini iki katına çıkardı. Bütçesinin 10 milyon TL’ye ulaştığı konuşulan genç oyuncu, bu yıl içerisinde bir markayla daha anlaşmayı planlıyor.

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