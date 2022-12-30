Geçtiğimiz ay bir mekanda düzenlenen yeni yıl etkinliğine Kubilay Aka ile Mert Ramazan Demir arasında tartışma çıkmıştı. Demir’in, arkadaşı Mert Yazıcıoğlu’nun sevgilisi Afra Saraçoğlu ile yakınlaşmasından rahatsız olan Aka’nın, “Herkes hareketlerine dikkat edecek” dediği iddia edilmişti.

Tüm bunların ardından Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz günlerde yeni bir paylaşım yaptı. Yazıcıoğlu, paylaşıma “Fotoğraflardaki kadar yakışıklı değil” yorumunu yapmıştı. Buzun üzerine ise güzel oyuncu, “Yo daha yakışıklı” diyerek yanıt vermişti.

Demir ile samimi görüntüleri olduğu öne sürülen 25 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak ayrılık söylentileri ile dikkatleri üzerine çekti. Yalı Çapkını dizisindeki partneri Demir ile Saraçoğlu arasında çıkan aşk iddiaları, Mert Yazıcıoğlu’nu oldukça kızdırmış.

2018 yılından beri ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih eden Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu çiftinden yakışıklı oyuncunun, sevgilisiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldığı iddia ediliyor.