En son Danla Bilic’in yüzü olduğu Garnier, bu kez Afra Saraçoğlu ile anlaştı. Bir süredir Garnier’ın sosyal medya hesabında yapılan ipucu paylaşımları bugün sonuçlandı. Yalı Çapkını dizisiyle ününe ün katlayan oyuncu Afra Saraçoğlu, yakaladığı ünü işbirlikleriyle devam ettiriyor. 25 yaşındaki genç oyuncu, cilt bakım markası Garnier’ın yüzü oldu.

Garnier’nin yeni ürünü için objektif karşısına geçen Afra Saraçoğlu, cilt bakım sırlarını sevenleriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Henüz reklam filmi yayınlanmasa da kamera arkasını sevenleriyle paylaştılar.

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