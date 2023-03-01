Geçtiğimiz gün Kayseri İl Güvenlik Kurulu tarafından Kayserispor ve Fenerbahçe arasında oynanacak maça Fenerbahçe taraftarının alınmayacağı açıklanmıştı. Açıklanan kararın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü, “Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır.” sözleriyle kararı kabul etmediklerini belirtti.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın ardından Fenerbahçeli oluşuyla bilinen oyuncu Afra Saraçoğlu da sosyal medya hesabından “YAŞA FENERBAHÇE” yazarak takımına destek oldu.

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