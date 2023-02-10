Kahramanmaraş merkezli depremlerin 10 ili de etkisi altına alarak yıkıma uğratmasının ardından tüm Türkiye’nin destek olduğu afet bölgesine ünlü isimlerden yardım ve destek gelmeye devam ediyor. Son olarak, şarkıcı Mahsun Kırmızıgül afet bölgesine destek olmak üzere gitti.

“Burada herkes zor durumda”

Mahsun Kırmızıgül, AHBAP Derneği ile beraber çalıştıklarını söyledi. Kırmızıgül, “Afet bölgesindeyim. Burada herkes zor durumda. Kahramanmaraş ve Adıyaman bölgesinde ben ve ekibim AHBAP ile koordineli çalışıyoruz. Yardım yapmak isteyen veya ihtiyaç listelerinde olan malzemeleri göndermek isteyenler bana ulaşabilirler” sözlerini duyurdu.

“Böylesine yıkan bir trajedi ile karşılaşmadım”

Sosyal medya hesabından bölgeye dair görüntüleri yayınlayan Mahsun Kırmızıgül, “Adıyaman’da halk geceyi sokaklarda geçiriyor. Binlerce insan yakınlarından bir ses, bir haber bekliyor. Ben çok duygusal sahneler, filmler çektiğimi sanıyormuşum. Oysa böylesi içimi ürperten, beni böylesine yıkan bir trajedi ile karşılaşmadım. İnanın hayatımın tokadını yedim” ifadelerinde bulundu.

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