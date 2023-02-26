Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan, Kahramanmaraş’ta çadırda kalarak depremzedeler için yardım yapmaya devam ediyor. Afet bölgesinde yaşadıklarını Instagram hesabından paylaşan Tandoğan’a, sosyal medya kullanıcıları çok sayıda teşekkür yorumları yaptı. UCİM’in koordinatörlüğünde depremde bölgesine giden 43 yaşındaki oyuncu, hem depremzedelere ihtiyaçlarını ulaştırdı hem de çocuklarla birlikte keyifli vakit geçirdi.

Bir depremzede çiftin nikah şahitliğini de yapan Aslı Tandoğan, o anlara ait kareleri Instagram hesabından paylaştığı da ihmal etmedi. Ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü:

“O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki… Anlatmam mümkün değil! Çadır kentte kalan Ayşe ve Nevzat’ın (gelin tarafı) nikah şahidi oldum. Akıllı bıdık Ertuğrul’la puzzle yaptım. Canım ülkemin canım çocuklarıyla, anneleriyle sarıldım, dertleştim. Güzel yurdumun güzel insanları en güzel şeyleri hak ediyorlar. En kısa zamanda evlerine ve düzenlerine kavuşmaları dileğiyle.”

Yardımları depremzedelere götürürken başarılı oyuncuya, meslektaşları Ayşe Tolga ve Janset Paçal da eşlik etti. Arka arkaya 10 fotoğraf yayınlayan Tandoğan, bir paylaşımına da kendisiyle afet bölgesine gelen Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Bora Akkaş ile çekilen bir fotoğraflarını ekledi.