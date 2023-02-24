Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra afet bölgesine destek veren Gizem Karaca ve Hazal Subaşı, geçtiğimiz gün Nişantaşı’ndaydı. Bir AVM çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyunculardan Karaca, “15-16 gündür elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden gelen gereken yardımları yapmak. Bu konuda baya başarı sağladık. Yaralar çok zor sarılacak farkındayım ama yardımlarımız hiç bitmeyecek” dedi.

Subaşı ise, “Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gizem Karaca, basın mensuplarının “Orada ne hissettiniz?” sorusu üzerine şu şekilde cevap verdi:

“Çok zor bir durum. O insanların ne yaşadığını biz anlayamayız. Bizim elimizden gelen, onlara gönderdiğimiz yardımları gereken köylere ulaştırmak, çadır kentte insanlara şifa olabilmek ve çocuklara sarılabilmek. Nasıl tam normale dönülecek ve iyileşilecek bilmiyorum ama elimizden geleni yapıyoruz.”