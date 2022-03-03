Ünlü model Adriana Lima, Balmain’in tasarımcısı Olivier Rousteing’in yeni koleksiyonunu sergilediği defileyi izlemeye gitti.

40 yaşındaki Brezilyalı model, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Balmain defilesine, sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte katıldı.

Paris’teki Carreaux du Temple’de yapılan defilede siyah bir elbise giyen Lima, büyüyen göbeğiyle annelik heyecanını da yansıttı.

Eski eşi Marko Jaric’ten Valentina (12) ve Sienna (9) adlarında iki çocuğu olan ve Andre Lemmers ile birlikteliğinden üçüncü çocuğunu bekleyen Lima, yıldızlar geçidine dönen defilenin en çok dikkat çeken ismi oldu.