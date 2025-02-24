Avrupa’daki dünya prömiyerinde tüm bilet satışları kısa sürede tükenerek büyük beğeni toplayan Hatice Aşkın’ın yönetmenliğini yaptığı Adresi Olmayan Ev’in yeni durağı Danimarka oldu. Uluslararası festivallerde büyük ilgi gören film Kopenhag Türk Film Günleri’nde açılış filmi oldu. 27 Şubat’ta gerçekleşecek Danimarka prömiyeri film ekibinin katılımıyla gerçekleşecek.

Dokuz büyük suça karşılık unutma yasası!

Avrupa’nın en prestijli fonu olan Eurimages’ı kazanan ‘Adresi Olmayan Ev’de dokuz büyük suç olan; açgözlülük, kibir, şehvet, öfke, kıskançlık, tembellik, savurganlık, ihanet ve şiddet suçlarından birini işleyenler unutma yasasıyla yargılanıyor. Suçu işleyen kişilerin ölümleriyle birlikte sahip oldukları tüm eşyalar toplanarak mülkiyetlerine el konulur. Suçluların kişisel eşyaları ile cesetleri öğütme fabrikasında öğütülerek izleri hayattan tamamen silinir.

Genç bir avukat olan Alper, iş yerindeyken annesi Andaç’ın ironik bir trafik kazası sonucu ani ölüm haberini alır. Alper babası ile birlikte eve döndükleri zaman unutma yasası görevlilerinin annesinin eşyalarını topladığını görür ve büyük bir şok yaşarlar.

Dikkat çeken kadro

Türkiye-Yunanistan ortak yapımı (Sky Film, Vantablack Films, View Master Films, Alpha Production) Adresi Olmayan Ev’in, yapımcılığını Emre Oskay, Engin Altan Düzyatan ve George Kyriakos’un üstlendiği filmin yönetmenliğini Hatice Aşkın üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Emel Çölgeçen, Arın Kuşaksızoğlu, Mert Ege Ak, Bedia Ener, Ayşen İnci, Elit Andaç Çam, Seren Fosforoğlu, Sevim Erdoğan, Cem Uras, Yeliz Bozkurt, Şan Bingöl’ün yer aldığı ‘Adresi Olmayan Ev’ distopik bir dünyanın kapısını aralıyor..