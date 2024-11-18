T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Avrupa’nın en büyük film fonu olan Eurimages’dan yapım desteği kazanan distopya filmi ‘Adresi Olmayan Ev’ dünya prömiyerini en prestejli festivallerden biri olan 28.Tallinn Black Nights Film Festivali’nde gerçekleştirdi. Yönetmen ve senarist Hatice Aşkın, yapımcılar Emre Oskay ve Engin Altan Düzyatan’la birlikte filmin oyuncu kadrosundan Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Seren Fosforoğlu’nun katıldığı gösterim seyircilerin en çok katılım gösterdiği filmlerden biri oldu.

Dakikalarca ayakta alkışlandı!

Adresi Olmayan Ev filminin Talinn’deki galasına yoğun bir ilgi vardı. Biletlerin tükendiği gösterimin sonunda film ekibi dakikalarca ayakta alkışlandı. Özellikle sinematografisi ve sanat tasarımının övgüler aldığı filmin gösteriminin ardından yapılan soru-cevap kısmında ekibe 22 adet soru yöneltildi.

Türkiye-Yunanistan ortak yapımı (Sky Film, Vantablack Films, View Master Films, Alpha Production) Adresi Olmayan Ev’in, yapımcılığını Emre Oskay, Engin Altan Düzyatan ve George Kyriakos’un üstlendiği filmin yönetmenliğini Hatice Aşkın üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Emel Çölgeçen, Arın Kuşaksızoğlu, Mert Ege Ak, Bedia Ener, Ayşen İnci, Elit Andaç Çam, Seren Fosforoğlu’nun yer aldığı ‘Adresi Olmayan Ev’ distopik bir dünyanın kapısını aralıyor..